VISITE “LES IMPROMPTUES” AU CHÂTEAU MUSEE – JEA 2022 Boulogne-sur-Mer, 18 juin 2022, Boulogne-sur-Mer.

VISITE “LES IMPROMPTUES” AU CHÂTEAU MUSEE – JEA 2022 1 Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer

2022-06-18 – 2022-06-18

1 Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Boulogne-sur-Mer Au cœur de l’enceinte médiévale, l’ancien château comtal est aujourd’hui l’écrin des collections municipales. Issu d’un cabinet de curiosité, le musée entraîne le visiteur à travers le temps et l’espace à la rencontre des civilisations égyptiennes et grecques, et des cultures extra-européennes. Le voyage se poursuit par la présentation des collections de Beaux-arts.

Les impromptues – questionnez-moi sur l’art

visites flash.

Retrouvez au fil des salles des médiateurs culturels. Vous pourrez passer un moment en leur compagnie autour des œuvres qui vous interpellent.

Le dimanche 19 juin de 09:30 à 18:00 et le samedi 18 juin de 09:30 à 18:00

+33 3 21 10 02 20 http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/index.php

Au cœur de l’enceinte médiévale, l’ancien château comtal est aujourd’hui l’écrin des collections municipales. Issu d’un cabinet de curiosité, le musée entraîne le visiteur à travers le temps et l’espace à la rencontre des civilisations égyptiennes et grecques, et des cultures extra-européennes. Le voyage se poursuit par la présentation des collections de Beaux-arts.

Les impromptues – questionnez-moi sur l’art

visites flash.

Retrouvez au fil des salles des médiateurs culturels. Vous pourrez passer un moment en leur compagnie autour des œuvres qui vous interpellent.

Le dimanche 19 juin de 09:30 à 18:00 et le samedi 18 juin de 09:30 à 18:00

1 Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-12 par