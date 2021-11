Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand, Côte-d'Or Visite Les fêtes de fin d’année au château Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Catégories d’évènement: Bussy-le-Grand

Bussy-le-Grand Côte-d’Or Bussy-le-Grand Côte-d’Or 0 0 EUR Découvrez comment les fêtes de fin d’année étaient célébrées entre le XVIIe et le début du XXe siècle. Des Rabutin aux Bonneton, écoutez les grands propriétaires du château vous raconter leurs traditions de Noël à Bussy. chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr +33 3 80 96 00 03 https://www.chateau-bussy-rabutin.fr/ Découvrez comment les fêtes de fin d’année étaient célébrées entre le XVIIe et le début du XXe siècle. Des Rabutin aux Bonneton, écoutez les grands propriétaires du château vous raconter leurs traditions de Noël à Bussy. Lucie Orth

