Découvrez les histoires de ces femmes amoureuses qui se cachent dans les œuvres du musée. Cléopâtre, Marie-Madeleine, Viviane, Psyché… Entre envie, jalousie, passion, et autres sentiments amoureux, beaucoup de ces histoires, souvent tragiques, sont tirées de la mythologie. Passez lors de cette visite par tous les états de l’amour !

Sur réservation

Profitez d’une visite en famille sur les femmes amoureuses au monastère royal de Brou ! Monastère royal de Brou 63 boulevard de Brou 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T17:30:00 2022-01-21T18:30:00

