Visite: Les Dessous d'Aphrodite Musée Mandet 14 rue de l'Hôtel de Ville Riom

2022-03-08

Riom Puy-de-Dôme Riom EUR 3 3 Panorama de la statuaire antique en 30 minutes.

La sculpture antique est d’une grande diversité dans ses matériaux ainsi que dans ses fonctions. Les collections du musée sont représentatives de cette variété. musee.mandet@rlv.eu +33 4 73 38 18 53 http://www.gaia.museemandet.com/ Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom

