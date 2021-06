Albi Musée Toulouse-Lautrec Albi, Tarn Visite « Les coulisses du Palais » Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

Visite « Les coulisses du Palais »

le samedi 14 août

Sur inscription : 05 63 49 58 97 Horaires détaillés: de 15h00 à 16h00 Tarifs : 7 € – 5 € (étudiants à partir de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, AAH, tarif conventionné, carte abonnement du mTL, SAM- sur présentation d’un justificatif) – 4 € (jusqu’à 17 ans inclus) Durée : 1h00 Le billet ne donne pas accès à la visite libre du musée (à régler en sus). Lieu: Accueil du musée, 9 personnes maximum, sur réservation au 05 63 49 58 97 ​Le musée se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre de participants est insuffisant. Pour fêter le 10ème anniversaire du classement de la cité épiscopale au patrimoine mondial de l’UNESCO, le musée Toulouse-Lautrec vous propose de découvrir les salles « secrètes » du palais de la Berbie Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, place Sainte-Cécile Albi Albi Tarn

2021-08-14T15:00:00 2021-08-14T16:00:00

