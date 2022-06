Visite : les coulisses du Corso fleuri

2022-08-12 21:00:00 – 2022-08-12 22:30:00 Papillonnez de site en site à la découverte du patrimoine sélestadien et de l'histoire du Corso fleuri. Arrêtez-vous au jardin du dahlia pour en apprendre davantage sur cette fleur qui chaque année sert à orner les douze chars du défilé. Terminez la visite au chantier du Corso fleuri où vous pourrez participer à la décoration des chars.

