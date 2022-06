Visite Les Clés de la Ferme portes ouvertes Chevannes Chevannes Catégories d’évènement: 45210

Chevannes

Visite Les Clés de la Ferme portes ouvertes Chevannes, 6 août 2022, Chevannes. Visite Les Clés de la Ferme portes ouvertes Chevannes

2022-08-06 14:30:00 – 2022-08-06 19:30:00

Chevannes 45210 Chevannes Les Clés de la Ferme est un projet de ferme ouverte au public, tournée autour du végétal dans un espace naturel préservé au cœur du Gâtinais.

L’ouverture est prévue en 2023 avec la proposition d’un parcours ludique où les visiteurs sont acteurs, où ils peuvent découvrir les métiers de la ferme et les tâches réalisées par les agriculteurs eux-mêmes à travers différentes thématiques.

Découvrez l’évolution de ce projet tous les après-midi des premiers samedis du mois ! Les Clés de la Ferme est un lieu en construction qui proposera dès 2023 des parcours pour en apprendre d’avantage sur l’alimentation, la biodiversité et les métiers agricoles contact@lesclesdelaferme.com Les Clés de la Ferme est un projet de ferme ouverte au public, tournée autour du végétal dans un espace naturel préservé au cœur du Gâtinais.

L’ouverture est prévue en 2023 avec la proposition d’un parcours ludique où les visiteurs sont acteurs, où ils peuvent découvrir les métiers de la ferme et les tâches réalisées par les agriculteurs eux-mêmes à travers différentes thématiques.

Découvrez l’évolution de ce projet tous les après-midi des premiers samedis du mois ! Les Clés de la Ferme

Chevannes

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 45210, Chevannes Autres Lieu Chevannes Adresse Ville Chevannes lieuville Chevannes Departement 45210

Chevannes Chevannes 45210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chevannes/

Visite Les Clés de la Ferme portes ouvertes Chevannes 2022-08-06 was last modified: by Visite Les Clés de la Ferme portes ouvertes Chevannes Chevannes 6 août 2022 45210 Chevannes

Chevannes 45210