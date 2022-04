VISITE : LES CARTES DU MUSÉE Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien

Cossé-le-Vivien Mayenne Ne suivez pas le guide, c’est lui qui vous suivra ! Au gré de vos pioches dans le sac d’indices, retrouvez les symboles de l’œuvre de Robert Tatin aux significations bien surprenantes. Une occasion inédite de dévoiler vos talents d’observateur. Enfants de 4 à 12 ans et leurs accompagnateurs.

A l'occasion des vacances le musée Robert tatin vous propose des visites en famille.

musee.tatin@lamayenne.fr +33 2 43 98 80 89 https://www.musee-robert-tatin.fr/

