Drome EUR Au fil de l’Isère, du château Favor à la centrale hydroélectrique de la Vanelle, suivez le guide pour une balade entre nature, paysage et patrimoine. Au rythme du vélo, découvrez l’histoire et l’environnement de cette rivière emblématique. Sur la véloroute 63 15 Quai Auguste Clément Bourg-de-Péage

