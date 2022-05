Visite Les animaux du Suhalmendi : randonnée en deux temps, 8 septembre 2022, .

Visite Les animaux du Suhalmendi : randonnée en deux temps

2022-09-08 09:00:00 – 2022-09-08 12:00:00

C’est une randonnée-visite pédagogique que nous vous proposons. Tout d’abord une petite randonnée facile vous mènera sur le mont Suhalmendi qui offre un point de vue exceptionnel sur la côte basque, landaise ainsi que sur les montagnes des Pyrénées. Ici les vautours, les brebis, les pottoks et leurs poulains, la flore et la faune cohabitent en parfaite harmonie avec les éleveurs, randonneurs et amoureux de la nature. Puis vous découvrirez un élevage de porcs basques de race Pie Noir (Appelation Kintoa). Race de porc qui avait disparu des montagnes basques et qui fait son retour grâce à la volonté d’éleveurs locaux désireux de faire perdurer la richesse de produits gastronomiques de qualité. Un circuit ludique a été créé pour les enfants afin de s’instruire en s’amusant. Cette visite est un bon compromis entre randonnée et apprentissage de la vie pastorale. Age minimun 6 ans.

