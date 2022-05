VISITE : L’ENVERS DU DÉCOR Saint-Paul-du-Bois, 5 août 2022, Saint-Paul-du-Bois.

VISITE : L’ENVERS DU DÉCOR Saint-Paul-du-Bois

2022-08-05 – 2022-08-05

Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire

On a souvent envie de connaître l’envers du décor non ? Grâce à Peter, c’est possible ! A vous les passionnés de théâtre, la salle et les coulisses vous attendent. Et juste pour vous donner l’eau à la bouche, ce sont 12 500 costumes en tous genres qui sont abrités là-bas ! Historiques, folkloriques ou étrangers : préparez-vous à être émerveillés !

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

Saint-Paul-du-Bois

