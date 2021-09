Thoisy-le-Désert Église Saint Maurice de Thoisy-le-Desert Côte-d'Or, Thoisy-le-Désert Visite : L’Église Saint-Maurice Église Saint Maurice de Thoisy-le-Desert Thoisy-le-Désert Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Classée Monument Historique, elle domine pratiquement le village. « Son style bourguignon est sévère et dépouillé, mais le choix des proportions, l’extrême sobriété et l’exquise pureté des lignes lui confinent cette allure noble. » Une piéta remarquable est également érigée dans le cimetière.

