Visite-lectures sur le Chemin des Dames : “Autour d’Apollinaire et des artistes au front” Oulches-la-Vallée-Foulon, 12 mars 2022, Oulches-la-Vallée-Foulon.

Visite-lectures sur le Chemin des Dames : “Autour d’Apollinaire et des artistes au front” Oulches-la-Vallée-Foulon

2022-03-12 15:00:00 – 2022-03-12 16:00:00

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne Oulches-la-Vallée-Foulon

0 Derrière l’uniforme des combattants du Chemin des Dames, il y a des hommes : parmi eux, on trouve un certain Guillaume Apollinaire, ou encore l’artilleur Max Ernst… C’est sur les traces de ces

hommes, souvent méconnus, et de la manière dont l’art, la chanson et la littérature s’inscrit dans leur vie quotidienne, que notre guide vous propose de vous emmener….

Une visite proposée dans le cadre de la nouvelle édition du Printemps des Poètes !

RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 15h (durée : 1h)…

Derrière l’uniforme des combattants du Chemin des Dames, il y a des hommes : parmi eux, on trouve un certain Guillaume Apollinaire, ou encore l’artilleur Max Ernst… C’est sur les traces de ces

hommes, souvent méconnus, et de la manière dont l’art, la chanson et la littérature s’inscrit dans leur vie quotidienne, que notre guide vous propose de vous emmener….

Une visite proposée dans le cadre de la nouvelle édition du Printemps des Poètes !

RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 15h (durée : 1h)…

caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 http://www.chemindesdames.fr/

Derrière l’uniforme des combattants du Chemin des Dames, il y a des hommes : parmi eux, on trouve un certain Guillaume Apollinaire, ou encore l’artilleur Max Ernst… C’est sur les traces de ces

hommes, souvent méconnus, et de la manière dont l’art, la chanson et la littérature s’inscrit dans leur vie quotidienne, que notre guide vous propose de vous emmener….

Une visite proposée dans le cadre de la nouvelle édition du Printemps des Poètes !

RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 15h (durée : 1h)…

OT du Pays de Laon

Oulches-la-Vallée-Foulon

dernière mise à jour : 2022-02-22 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon