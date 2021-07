Saint-Denis Musée d'art et d'histoire Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Visite-lecture Musée d’art et d’histoire Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Dans le cadre de l’exposition temporaire _Un.e Air.e de famille_ et de la saison Africa2020, cette visite propose un dialogue entre oeuvres plastiques et écrits autour de l’Afrique. Une médiatrice du musée et les lecteurs de la médiathèque Centre-Ville vous invitent à découvrir des visions artistiques contemporaines et des histoires multiples au fil de cette exposition placée sous le signe des échanges et de la rencontre.

Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation conseillée

Musée d'art et d'histoire 22 bis rue Gabriel-Péri 93200 Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis

