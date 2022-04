Visite Lecture de Paysage depuis la Colline du Crêt-de-Roc Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Visite Lecture de Paysage depuis la Colline du Crêt-de-Roc Saint-Étienne, 28 avril 2022, Saint-Étienne. Visite Lecture de Paysage depuis la Colline du Crêt-de-Roc Saint-Étienne

2022-04-28 – 2022-04-28

Saint-Étienne Loire EUR 2 2 La moins haute des collines de Saint-Étienne mais pas la moins importante. Du haut de cette butte façonnée par la passementerie, de multiples panoramas s’offrent à vous, propices à la lecture de paysage. artethistoire@saint-etienne.fr Saint-Étienne

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Ville Saint-Étienne lieuville Saint-Étienne Departement Loire

Saint-Étienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Visite Lecture de Paysage depuis la Colline du Crêt-de-Roc Saint-Étienne 2022-04-28 was last modified: by Visite Lecture de Paysage depuis la Colline du Crêt-de-Roc Saint-Étienne Saint-Étienne 28 avril 2022 Loire saint-étienne

Saint-Étienne Loire