Visite-lecture aux Jardins du Mas Maury Rempnat, dimanche 7 juillet 2024.

Visite-lecture aux Jardins du Mas Maury Rempnat Haute-Vienne

Au cœur d’un sublime jardin privé labellisé jardin remarquable , deux guides-conférenciers vous invitent à un voyage littéraire autour des thèmes de l’année du Pays d’art et d’histoire : chemins de fer et Mont Gargan. Prévoir un siège pliant ou une couverture pour s’asseoir. Réservation obligatoire du lundi au vendredi au 05.55.69.57.60, et le week-end auprès des Jardins de Mas Maury au 05.55.69.17.80. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 15:00:00

fin : 2024-07-07 17:00:00

Lieu-dit Le Mas Maury

Rempnat 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

