Visite « Le Vrai du faux » d’Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Visite « Le Vrai du faux » d’Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour, 12 mai 2022, Aire-sur-l'Adour. Visite « Le Vrai du faux » d’Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour

2022-05-12 16:00:00 – 2022-05-12

Aire-sur-l’Adour Landes EUR 2 Saurez-vous démêler le vrai du faux?

Marie vous emmène dans une balade à la découverte de la ville et vous conte son histoire, la vraie, mais aussi celle sortie tout droit de son imagination ! A vous de jouer et de savoir faire le tri…

Une visite sous forme de jeu qui ne vous laissera pas insensibles.

Pour terminer, Sandrine vous accueille dans la belle église Sainte-Quitterie, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Sur réservation obligatoire. Aire-sur-l’Adour

