Visite “le voyage de perlin”

Visite “le voyage de perlin”, 27 avril 2022, . Visite “le voyage de perlin”

2022-04-27 – 2022-04-27 Venez aider “Perlin”, un petit lapin-jouet habitant du musée, à retrouver le chemin de sa maison ! A 11h00 – Durée 30mn / Inscription sur place (inclus dans le billet d’entrée).

De 18 mois à 6 ans. Venez aider “Perlin”, un petit lapin-jouet habitant du musée, à retrouver le chemin de sa maison ! A 11h00 – Durée 30mn / Inscription sur place (inclus dans le billet d’entrée).

De 18 mois à 6 ans. dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville