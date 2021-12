Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Visite “Le vieux fort de Hendaye à travers ses vestiges” Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

2022-04-23 15:00:00 – 2022-04-23 16:00:00

Gratuit sur réservation. Face à la baie de Txingudi et Fontarabie, se dressent des vestiges témoins d'une forteresse ayant, dans sa forme définitive, vécu de 1686 à 1793. Un ouvrage militaire qui a eu le mérite de pacifier les passions suscitées par l'utilisation de la Bidassoa, tout en assurant, dans le cadre de la stratégie élaborée par Vauban, sa mission de défense de Bayonne, la clé de l'entrée sud du Royaume de France. Passion Txingudi, lors d'une visite d'environ une heure, propose d'interpréter ces vestiges, de les replacer dans leur contexte architectural et militaire et de faire revivre cette forteresse à travers des anecdotes tirées de travaux de recherche de toute une équipe.

