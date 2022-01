Visite « Le trésor de la Caverne » pour les enfants de 6 à 11 ans Oulches-la-Vallée-Foulon, 2 février 2022, Oulches-la-Vallée-Foulon.

Visite « Le trésor de la Caverne » pour les enfants de 6 à 11 ans Oulches-la-Vallée-Foulon

2022-02-02 – 2022-02-02

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne Oulches-la-Vallée-Foulon

0 Martha nous a écrit une lettre. Il y a très longtemps, son ancêtre s’est battu sur le Chemin des Dames. Ta mission, si tu l’acceptes, c’est de l’aider à retrouver un trésor important pour elle. Pars à la recherche des objets laissés par un soldat dans la Caverne du Dragon, découvre son destin et retrouve le trésor du soldat Franz !

Cette visite mène votre enfant sur les pas d’un soldat du Chemin des Dames et permet une approche par l’enquête de la Première Guerre mondiale et de la mémoire de ces combattants. La visite dure une heure à l’intérieur de la Caverne du Dragon. Un petit cadeau attend tous ceux prêts à aider Martha !

Martha nous a écrit une lettre. Il y a très longtemps, son ancêtre s’est battu sur le Chemin des Dames. Ta mission, si tu l’acceptes, c’est de l’aider à retrouver un trésor important pour elle. Pars à la recherche des objets laissés par un soldat dans la Caverne du Dragon, découvre son destin et retrouve le trésor du soldat Franz !

Cette visite mène votre enfant sur les pas d’un soldat du Chemin des Dames et permet une approche par l’enquête de la Première Guerre mondiale et de la mémoire de ces combattants. La visite dure une heure à l’intérieur de la Caverne du Dragon. Un petit cadeau attend tous ceux prêts à aider Martha !

caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 https://www.chemindesdames.fr/fr/nouveautes-visites-enfants-et-adolescents

Martha nous a écrit une lettre. Il y a très longtemps, son ancêtre s’est battu sur le Chemin des Dames. Ta mission, si tu l’acceptes, c’est de l’aider à retrouver un trésor important pour elle. Pars à la recherche des objets laissés par un soldat dans la Caverne du Dragon, découvre son destin et retrouve le trésor du soldat Franz !

Cette visite mène votre enfant sur les pas d’un soldat du Chemin des Dames et permet une approche par l’enquête de la Première Guerre mondiale et de la mémoire de ces combattants. La visite dure une heure à l’intérieur de la Caverne du Dragon. Un petit cadeau attend tous ceux prêts à aider Martha !

CD 02

Oulches-la-Vallée-Foulon

dernière mise à jour : 2022-01-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin