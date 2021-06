Caen Caen Caen, Calvados Visite : Le tour du propriétaire Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Visite : Le tour du propriétaire Caen, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Caen. Visite : Le tour du propriétaire 2021-07-10 15:00:00 – 2021-07-10 16:00:00 Frac Normandie Caen 7 bis Rue Neuve Bourg l’Abbé

Caen Calvados Une découverte du Frac Normandie Caen sous l’angle de l’architecture : l’histoire du bâtiment, sa rénovation par l’architecte Rudy Ricciotti, les différentes salles du Frac et l’exposition Rufus de Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize.

Une découverte du Frac Normandie Caen sous l'angle de l'architecture : l'histoire du bâtiment, sa rénovation par l'architecte Rudy Ricciotti, les différentes salles du Frac et l'exposition Rufus de Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize.

Sur réservation : mediation@fracnormandiecaen.fr

dernière mise à jour : 2021-06-17

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Frac Normandie Caen 7 bis Rue Neuve Bourg l'Abbé Ville Caen