L’exposition « À la découverte du Textile », organisée par l’Office de Tourisme de Wattrelos et l’association « Les Amis de la Lainière et du Textile », a pour vocation de présenter le passé industriel de Wattrelos et les différentes étapes de fabrication du textile. Une partie sera consacrée à l’histoire du textile à Wattrelos, avec les tisserands à domicile ou les grandes entreprises textiles, telles que la Lainière de Roubaix, les entreprises Leclercq-Dupire… L’édition 2022 sera consacrée au textile dans les livres. À la fin de cette visite, vous pourrez échanger avec d’anciens ouvriers du textile. Mercredi 16 mars 2022 de 14h30 à 16h RV à la Maison du Projet Lainière, 151 rue d’Oran à Wattrelos à 14h20 Accessibilité : Bus ligne 17 – arrêt Saint-Vincent de Paul Tarifs : gratuit pour les adhérents*, 5€ les non-adhérents Inscription avant le 9 mars 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

