Visite – le site de la Tour de Mauvières Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Visite – le site de la Tour de Mauvières Loches, 17 septembre 2022, Loches. Visite – le site de la Tour de Mauvières

Route de Mauvières Loches Indre-et-Loire Loches Touraine Châteaux de la Loire

2022-09-17 – 2022-09-17 Loches

Indre-et-Loire Loches Indre-et-Loire Découvrez le site naturel au pied de la Tour de Mauvières et le projet de restauration d’un site troglodytique de l’AREPS (Association pour la Restauration et l’Étude du Patrimoine Souterrain).

Sur inscription,15 personnes par visite. Visites guidées à 11h, 14h, 16h. Découvrez le site naturel au pied de la Tour de Mauvières et le projet de restauration d’un site troglodytique de l’AREPS (Association pour la Restauration et l’Étude du Patrimoine Souterrain).

Sur inscription,15 personnes par visite. Visites guidées à 11h, 14h, 16h. arepsouterrain@gmail.com https://areps.jimdofree.com/ Découvrez le site naturel au pied de la Tour de Mauvières et le projet de restauration d’un site troglodytique de l’AREPS (Association pour la Restauration et l’Étude du Patrimoine Souterrain).

Sur inscription,15 personnes par visite. Visites guidées à 11h, 14h, 16h. Loches

dernière mise à jour : 2022-07-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse Route de Mauvières Loches Indre-et-Loire Loches Touraine Châteaux de la Loire Ville Loches lieuville Loches Departement Indre-et-Loire

Loches Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

Visite – le site de la Tour de Mauvières Loches 2022-09-17 was last modified: by Visite – le site de la Tour de Mauvières Loches Loches 17 septembre 2022 Route de Mauvières Loches Indre-et-Loire Loches Touraine Châteaux de la Loire

Loches Indre-et-Loire