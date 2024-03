VISITE Le quartier de Foncillon, côté mer Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Royan, dimanche 7 avril 2024.

VISITE Le quartier de Foncillon, côté mer Venez découvrir le quartier de Foncillon, côté mer… Dimanche 7 avril, 14h30

La partie littorale du quartier de Foncillon, peu évoquée en visite guidée, est intéressante à plus d’un titre. Sa richesse, historique comme architecturale, permet de retracer l’évolution du « Haut Royan » depuis le début du XIXe siècle et d’évoquer des bâtiments emblématiques tels que la maison de santé Alfred Amiot.

RDV Accueil du CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès, avenue des Congrès

Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine de Royan Avenue des Congrès, 17200 ROYAN Royan

