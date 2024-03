Visite « Le patrimoine au cœur de la nature » Sare, mercredi 3 juillet 2024.

Pyrénées-Atlantiques

Situé au pied des sommets de la Rhune, de l’Axuria et de l’Ibanteli, venez découvrir dans ce village une histoire riche et une véritable ambiance locale où les traditions de la fête, du sport et de la contrebande ont traversé les époques.

Venez découvrir l’histoire de Sare, de son Eglise, du fronton, de ses maisons labourdines, de sa voie médiévale et ses fameux oratoires (ex voto de marins pêcheurs). 0 0 EUR.

Début : 2024-07-03 10:00:00

fin : 2024-07-03 11:00:00

8 Plaza

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine sare@otpaysbasque.com

