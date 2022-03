Visite “le Nohant de Chopin” Nohant-Vic Nohant-Vic Catégories d’évènement: Indre

Nohant-Vic Indre 8 EUR 8 Dans le cadre de « Nohant Festival Chopin », une visite axée sur la présence du musicien est proposée au public dans la maison de George Sand afin de mieux comprendre l’oeuvre créée par Frédéric Chopin durant ses sept étés passés en Berry. La Maison de George Sand et le Nohant Festival Chopin s’associent pour vous proposer des visites exclusivement autour de Frédéric Chopin. +33 2 54 31 06 04 http://www.maison-george-sand.fr/ Dans le cadre de « Nohant Festival Chopin », une visite axée sur la présence du musicien est proposée au public dans la maison de George Sand afin de mieux comprendre l’oeuvre créée par Frédéric Chopin durant ses sept étés passés en Berry. OTLC.VD

