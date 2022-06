VISITE « LE MOYEN-ÂGE POUR LES TOUT-PETITS » Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: 72130

Fresnay-sur-Sarthe

VISITE « LE MOYEN-ÂGE POUR LES TOUT-PETITS » Fresnay-sur-Sarthe, 2 août 2022, Fresnay-sur-Sarthe. VISITE « LE MOYEN-ÂGE POUR LES TOUT-PETITS » Place de la République Devant l’Église Notre-Dame Fresnay-sur-Sarthe

2022-08-02 – 2022-08-02 Place de la République Devant l’Église Notre-Dame

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Oyez oyez chers enfants, revenons des siècles en arrière pour explorer ensemble Fresnay au Moyen-âge. Ponctuée de découvertes et de jeux, cette balade qui fera appel à vos 5 sens se terminera dans le parc du château par des lectures autour des princes, princesses et chevaliers. Départ 10h30 devant l’église (Place de la République). Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Inscription conseillée auprès de l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles au 02 43 33 28 04. Gratuit.

En partenariat avec la Médiathèque Camille Bardou. Visite pour les tout-petits (3-6 ans) à la découverte de Fresnay-sur-Sarthe ! Oyez oyez chers enfants, revenons des siècles en arrière pour explorer ensemble Fresnay au Moyen-âge. Ponctuée de découvertes et de jeux, cette balade qui fera appel à vos 5 sens se terminera dans le parc du château par des lectures autour des princes, princesses et chevaliers. Départ 10h30 devant l’église (Place de la République). Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Inscription conseillée auprès de l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles au 02 43 33 28 04. Gratuit.

En partenariat avec la Médiathèque Camille Bardou. Place de la République Devant l’Église Notre-Dame Fresnay-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: 72130, Fresnay-sur-Sarthe Autres Lieu Fresnay-sur-Sarthe Adresse Place de la République Devant l'Église Notre-Dame Ville Fresnay-sur-Sarthe lieuville Place de la République Devant l'Église Notre-Dame Fresnay-sur-Sarthe Departement 72130

Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 72130 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fresnay-sur-sarthe/

VISITE « LE MOYEN-ÂGE POUR LES TOUT-PETITS » Fresnay-sur-Sarthe 2022-08-02 was last modified: by VISITE « LE MOYEN-ÂGE POUR LES TOUT-PETITS » Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 2 août 2022 72130 Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe 72130