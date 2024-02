Visite – Le matrimoine funéraire Cimetière du Montparnasse Paris, samedi 9 mars 2024.

Du samedi 09 mars 2024 au dimanche 10 mars 2024 :

samedi, dimanche

de 14h30 à 16h00

.Tout public. gratuit

Par mail : citoyennetemairie14@paris.fr

Venez découvrir les femmes aux destins exceptionnels, aussi bien connues qu’inconnues du grand public, qui sont inhumées au cimetière du Montparnasse à Paris.

Des visites guidées sont

proposées par l’association Les Aliennes afin de mettre à l’honneur des femmes aux destins

exceptionnels, aussi bien connues qu’inconnues du grand public, inhumées au

cimetière du Montparnasse à Paris. L’occasion de sortir de l’oubli des

femmes illustres, de valoriser leur travail et pratiques artistiques, mais

aussi de se questionner sur la place des femmes dans la culture aujourd’hui et

de découvrir les enjeux de la protection

et de la valorisation du matrimoine. Alexandrine Espinasse, spécialiste

du matrimoine funéraire, vous emmène à la découverte des cimetières !

Propulsons les Femmes sur le devant de la scène ! »

La mission de l’association Les Aliennes est de changer les représentations des femmes dans la société grâce à la culture. Pour cela, elle organise des événements culturels et diffuse de l’actualité féministe, pour célébrer la création des femmes et sensibiliser le grand public à l’égalité entre les genres par le biais d’actions ludiques et tout public. Elle s’attache à établir un climat d’optimisme, d’enthousiasme et d’intelligence collective au sein de toutes ses actions.

Cimetière du Montparnasse 3, boulevard Edgar-Quinet 75014 Paris

Contact :

Les Aliennes Photo d’une visite de cimetière organisée par Les Aliennes en 2022.