VISITE LE COUVENT DES JACOBINS Devant le parvis de l’église, à l’angle de la rue Joseph Lakanal et de l’allée Maurice Prin Toulouse, samedi 13 avril 2024.

VISITE LE COUVENT DES JACOBINS Devant le parvis de l’église, à l’angle de la rue Joseph Lakanal et de l’allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Réservez votre visite guidée au couvent de Jacobins à ce lien https://www.desmotsetdesarts.com/visites-guidees/visites-guidees-France/le-couvent-des-jacobins

Spectaculaire, le couvent des Jacobins est un trésor de l’Art médiéval et constitue un témoignage majeur de l’architecture gothique méridionale. Sous son apparente austérité se cache un trésor de finesse et de légèreté abritant les reliques de Saint-Thomas d’Aquin. Son cloître, construit entre 1307 et 3010, symbolise le jardin d’Eden et le Paradis. Le couvent conserve également une église unique en son genre avec sa double nef terminée par le « palmier ». Construit entre 1230 et 1350, son architecture répond avant tout aux règles de pauvreté et aux missions de prédication édictées par Dominique, le fondateur de l’ordre. D’aspect austère et massif à l’extérieur, l’église surprend par la légèreté de ses voûtes et sa luminosité une fois à l’intérieur. Du Moyen-Âge à aujourd’hui laissez vous conter les huit siècles du Couvent des Jacobins, et en découvrir tous les secrets! 2020 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 11:00:00

fin : 2024-04-13

Devant le parvis de l’église, à l’angle de la rue Joseph Lakanal et de l’allée Maurice Prin COUVENT DES JACOBINS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@desmotsetdesarts.com

L’événement VISITE LE COUVENT DES JACOBINS Toulouse a été mis à jour le 2024-03-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE