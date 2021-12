Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Finistère, Plougastel-Daoulas Visite « Le costume féminin plougastel à travers l’art » Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Plougastel-Daoulas

Visite « Le costume féminin plougastel à travers l’art » Plougastel-Daoulas, 18 décembre 2021, Plougastel-Daoulas. Visite « Le costume féminin plougastel à travers l’art » Rue Louis Nicolle Musée de la Fraise et du Patrimoine Plougastel-Daoulas

2021-12-18 18:00:00 – 2021-12-18 18:30:00 Rue Louis Nicolle Musée de la Fraise et du Patrimoine

Plougastel-Daoulas Finistère Plougastel-Daoulas Par le biais de trois tableaux exposés au Musée de la Fraise et du Patrimoine, découvrez une facette du costume féminin Plougastel ! Sources d’expression artistique, nous aborderons ensemble le port de différents costumes selon différents moments de vie. Sur réservation au 02.98.40.21.18 ou à contact@musee-fraise.net +33 2 98 40 21 18 http://musee-fraise.net/ Par le biais de trois tableaux exposés au Musée de la Fraise et du Patrimoine, découvrez une facette du costume féminin Plougastel ! Sources d’expression artistique, nous aborderons ensemble le port de différents costumes selon différents moments de vie. Sur réservation au 02.98.40.21.18 ou à contact@musee-fraise.net Rue Louis Nicolle Musée de la Fraise et du Patrimoine Plougastel-Daoulas

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougastel-Daoulas Autres Lieu Plougastel-Daoulas Adresse Rue Louis Nicolle Musée de la Fraise et du Patrimoine Ville Plougastel-Daoulas lieuville Rue Louis Nicolle Musée de la Fraise et du Patrimoine Plougastel-Daoulas