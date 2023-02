Visite : Le cimetière de Bourg de Péage devant l’entrée du cimetière Bourg-de-Péage Catégories d’Évènement: Bourg-de-Péage

Drôme

Visite : Le cimetière de Bourg de Péage devant l’entrée du cimetière, 13 mai 2023, Bourg-de-Péage . Visite : Le cimetière de Bourg de Péage Rue Jacques Prévert devant l’entrée du cimetière Bourg-de-Péage Drome devant l’entrée du cimetière Rue Jacques Prévert

2023-05-13 14:30:00 14:30:00 – 2023-05-13

devant l’entrée du cimetière Rue Jacques Prévert

Bourg-de-Péage

Drome Dans le cadre des Printemps du Cimetière.

Le cimetière est un lieu de mémoire riche d’un patrimoine méconnu. Témoin de nos croyances et de notre société, c’est un bien commun relevant à la fois du droit privé et du droit public. devant l’entrée du cimetière Rue Jacques Prévert Bourg-de-Péage

