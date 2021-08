Louppy-sur-Loison Château de Louppy-sur-Loison Louppy-sur-Loison, Meuse Visite « Le château de Louppy-sur-Loison : véritable trésor architectural au cœur de la Lorraine » Château de Louppy-sur-Loison Louppy-sur-Loison Catégories d’évènement: Louppy-sur-Loison

### Découvrez les extérieurs du château, dont la monumentalité et le luxe des décors sculptés sont uniques en Lorraine. Il s’agit d’un des plus surprenants exemples du style Renaissance de la région ! Ce programme architectural unique permettait d’accueillir les plus grands noms de la noblesse lorraine comme le duc de Lorraine avec sa cour, mais également Louis XIV qui y séjourna lors du siège de Montmédy en 1657.

6€. Gratuit -18 ans.

Château de Louppy-sur-Loison 1 rue de la Porte Haute, 55600 Louppy-sur-Loison Louppy-sur-Loison Meuse

