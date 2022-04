Visite : le Breton pour les nuls Musée de Bretagne – Les Champs Libres, 14 mai 2022 20:15, Rennes.

Nuit des musées Visite : le Breton pour les nuls Musée de Bretagne – Les Champs Libres Samedi 14 mai, 20h15

Breizh, Morbihan, fest-noz, baragouiner, menhir et autre dolmen, qui ne connaît pas une bonne vingtaine de mots bretons ? Cette petite initiation à la langue bretonne vous invite à en apprendre davantage et bien sûr à vous démontrer que le brezhoneg ne manque pas de celte.

Les Champs Libres regroupent le musée de Bretagne, la bibliothèque de Rennes métropole et l’Espace des sciences.

http://www.leschampslibres.fr

Saturday 14 May, 20:15

The Free Fields group(include) the museum of Brittany, the library(bookcase) of Rennes metropolis and the Space of sciences. hearing impairment

Breizh, Morbihan, fest-noz, baragouiner, menhir y otro dolmen, ¿quién no conoce una veintena de palabras bretonas? Esta pequeña iniciación a la lengua bretona le invita a aprender más y por supuesto a demostrar que el brezhoneg no carece de celta.

Sábado 14 mayo, 20:15

10 cours des alliés 35000 Rennes 35000 Rennes Bretagne