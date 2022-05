Visite : le Breton pour les nuls Musée de Bretagne – Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Visite : le Breton pour les nuls

Musée de Bretagne – Les Champs Libres, le samedi 14 mai à 20:15

Breizh, Morbihan, fest-noz, baragouiner, menhir et autre dolmen, qui ne connaît pas une bonne vingtaine de mots bretons ? Cette petite initiation à la langue bretonne vous invite à en apprendre davantage et bien sûr à vous démontrer que le brezhoneg ne manque pas de celte.

2022-05-14T20:15:00 2022-05-14T21:00:00

