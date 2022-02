Visite : Le Belem Le Havre, 26 mars 2022, Le Havre.

Visite : Le Belem Le Havre

2022-03-26 – 2022-03-26

Le Havre Seine-Maritime

En visitant le Belem, vous allez mettre les pieds à bord de l’un des plus anciens grands voiliers naviguant au monde, construit en 1896, il y a plus de 120 ans.

Classé Monument Historique, le Belem est le musée de la vie à bord d’un voilier du XIXème siècle. La visite va vous permettre de découvrir ses différents espaces de vie et de navigation, connaître son histoire plus que centenaire, comprendre la spécificité de son gréement à phares carrées et échanger avec des membres d’équipage.

La visite du Belem permet de voyager dans le temps et sur tous les ponts du navire, guidée par 20 panneaux, un dépliant de visite et un équipage disponible pour répondre aux questions des visiteurs et partager sa passion.

Visite le samedi 26 mars, quai du Cameroun

Tarif : 8€

La billetterie ouvrira prochainement.

En visitant le Belem, vous allez mettre les pieds à bord de l’un des plus anciens grands voiliers naviguant au monde, construit en 1896, il y a plus de 120 ans.

Classé Monument Historique, le Belem est le musée de la vie à bord d’un voilier du…

https://www.fondationbelem.com/

En visitant le Belem, vous allez mettre les pieds à bord de l’un des plus anciens grands voiliers naviguant au monde, construit en 1896, il y a plus de 120 ans.

Classé Monument Historique, le Belem est le musée de la vie à bord d’un voilier du XIXème siècle. La visite va vous permettre de découvrir ses différents espaces de vie et de navigation, connaître son histoire plus que centenaire, comprendre la spécificité de son gréement à phares carrées et échanger avec des membres d’équipage.

La visite du Belem permet de voyager dans le temps et sur tous les ponts du navire, guidée par 20 panneaux, un dépliant de visite et un équipage disponible pour répondre aux questions des visiteurs et partager sa passion.

Visite le samedi 26 mars, quai du Cameroun

Tarif : 8€

La billetterie ouvrira prochainement.

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-19 par