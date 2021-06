Saint-André-du-Bois Saint-André-du-Bois Gironde, Saint-André-du-Bois Visite l’Atelier et l’intimité de Toulouse-Lautrec Saint-André-du-Bois Saint-André-du-Bois Catégories d’évènement: Gironde

Saint-André-du-Bois

Visite l’Atelier et l’intimité de Toulouse-Lautrec Saint-André-du-Bois, 12 juin 2021-12 juin 2021, Saint-André-du-Bois. Visite l’Atelier et l’intimité de Toulouse-Lautrec 2021-06-12 – 2021-06-12

Saint-André-du-Bois Gironde Saint-André-du-Bois 12 EUR Le Château Malromé était pour Henri de Toulouse-Lautrec un véritable havre de paix. Chaque été, il y séjournait et y avait installé son atelier d’été. Henri y a réalisé de nombreuses œuvres emblématiques. En hôte privilégié, et pour la 1ère fois, nous ouvrons les portes de son atelier, situé dans l’une des tours du Château. Vous découvrirez également le Château sous l’angle de l’intimité, en voyageant dans l’univers ouaté des maisons closes et en découvrant la vie quotidienne de ces filles de maison. Vous terminerez votre visite par une dégustation des vins du domaine, qui, depuis juin 2020 entame sa conversion au biologique et sera certifié en 2023. Limité à 12 personnes Le Château Malromé était pour Henri de Toulouse-Lautrec un véritable havre de paix. Chaque été, il y séjournait et y avait installé son atelier d’été. Henri y a réalisé de nombreuses œuvres emblématiques. En hôte privilégié, et pour la 1ère fois, nous ouvrons les portes de son atelier, situé dans l’une des tours du Château. Vous découvrirez également le Château sous l’angle de l’intimité, en voyageant dans l’univers ouaté des maisons closes et en découvrant la vie quotidienne de ces filles de maison. Vous terminerez votre visite par une dégustation des vins du domaine, qui, depuis juin 2020 entame sa conversion au biologique et sera certifié en 2023. Limité à 12 personnes +33 5 56 76 25 42 Le Château Malromé était pour Henri de Toulouse-Lautrec un véritable havre de paix. Chaque été, il y séjournait et y avait installé son atelier d’été. Henri y a réalisé de nombreuses œuvres emblématiques. En hôte privilégié, et pour la 1ère fois, nous ouvrons les portes de son atelier, situé dans l’une des tours du Château. Vous découvrirez également le Château sous l’angle de l’intimité, en voyageant dans l’univers ouaté des maisons closes et en découvrant la vie quotidienne de ces filles de maison. Vous terminerez votre visite par une dégustation des vins du domaine, qui, depuis juin 2020 entame sa conversion au biologique et sera certifié en 2023. Limité à 12 personnes Le Château Malromé était pour Henri de Toulouse-Lautrec un véritable havre de paix. Chaque été, il y séjournait et y avait installé son atelier d’été. Henri y a réalisé de nombreuses œuvres emblématiques. En hôte privilégié, et pour la 1ère fois, nous ouvrons les portes de son atelier, situé dans l’une des tours du Château. Vous découvrirez également le Château sous l’angle de l’intimité, en voyageant dans l’univers ouaté des maisons closes et en découvrant la vie quotidienne de ces filles de maison. Vous terminerez votre visite par une dégustation des vins du domaine, qui, depuis juin 2020 entame sa conversion au biologique et sera certifié en 2023. Limité à 12 personnes www.oliverfritze.com

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-André-du-Bois Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-André-du-Bois Adresse Ville Saint-André-du-Bois lieuville 44.60436#-0.18378