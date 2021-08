Yzeure Parking SNCF Allier, Yzeure Visite “L’arrivée du chemin de fer en 1853” Parking SNCF Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Visite "L'arrivée du chemin de fer en 1853"

Parking SNCF, le dimanche 19 septembre à 17:00

Découverte de l’histoire de la construction de la première ligne de chemin de fer et ses impacts sur l’urbanisme. Évocation de l’évolution des infrastructures ferroviaires. RDV Parking SNCF rue Denis-Papin. Pass sanitaire obligatoire.

Sur inscription.

Parking SNCF rue Denis-Papin 03400 YZEURE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00

