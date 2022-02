Visite lampe de poche Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Visite lampe de poche Moulins, 16 février 2022, Moulins. Visite lampe de poche Maison Mantin 3 place du Colonel Laussedat Moulins

2022-02-16 18:15:00 – 2022-02-16 19:30:00 Maison Mantin 3 place du Colonel Laussedat

Moulins Allier EUR 8 8 Sous un éclairage « entre chien et loup »,découvrez l’univers fascinant de la

demeure de Louis Mantin,armé d’une lampe de poche pour ne rien perdre des

clins d’œil décoratifs de notre bourgeois collectionneur.Il est recommandé d’apporter sa lampe de poche musees@allier.fr +33 4 70 20 48 47 http://musees.allier.fr/ Maison Mantin 3 place du Colonel Laussedat Moulins

