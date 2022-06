Visite : L’Aigle et le Lys

2022-09-03 14:30:00 – 2022-09-03 16:30:00 Visite thématique : L’Aigle et le Lys – l’Armorial du Haut-Koenigsbourg

Au cours de cette visite inédite, trouvez sur le circuit les nombreuses armoiries du château.

Elles vous permettront de comprendre l’histoire de la forteresse à toutes les époques.

Une véritable visite en images et en couleurs vous permettant de comprendre l’art subtil de l’héraldique et ses règles.

