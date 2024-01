Visite » Lahonce et son abbaye » Lahonce, mercredi 14 août 2024.

Visite » Lahonce et son abbaye » Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Avec notre guide Véronique, suivez un sentier au cœur d’un vallon boisé, revenez sur les hauteurs du village et observez le panorama sur le fleuve Adour. Découvrez en contrebas la silhouette de l’Abbaye de Lahonce. Fondé au XIIe siècle par les Prémontrés, l’édifice roman vous ouvre ses portes et dévoile quelques-uns de ses secrets.

Parcours du sentier balisé (1h, dénivelé 75 m), lecture de paysage, et visite de l’église abbatiale.

Avec notre guide Véronique, suivez un sentier au cœur d’un vallon boisé, revenez sur les hauteurs du village et observez le panorama sur le fleuve Adour. Découvrez en contrebas la silhouette de l’Abbaye de Lahonce. Fondé au XIIe siècle par les Prémontrés, l’édifice roman vous ouvre ses portes et dévoile quelques-uns de ses secrets.

Parcours du sentier balisé (1h, dénivelé 75 m), lecture de paysage, et visite de l’église abbatiale. EUR.

Abbaye de Lahonce

Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine labastideclairence@otpaysbasque.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 09:30:00

fin : 2024-08-14 12:00:00



L’événement Visite » Lahonce et son abbaye » Lahonce a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de Tourisme Pays Basque