Visite : La villa d’Albert-Guillaume Leuba : les multiples facettes d’une architecture inédite

2023-03-22 – 2023-03-22

Biarritz

Basses-Pyrénées

Visite proposée par le Musée Historique de Biarritz et commentée par Jean Loup Ménochet, historien d’art.

La villa Leuba, toujours visible dans son écrin de verdure préservée, révèle les ambitions biarrotes d’Henri Sauvage et des frères Sarrazin. Présentée au salon d’automne 1908, la villa est construite en 1907. Son caractère néo basque compose la première impression et lie indubitablement la villa au paysage de la campagne environnante. Mais une seconde lecture, plus détaillée, trahit des influences Art-Nouveau dans une expression résolument rationaliste.

Rarement ouvert au public en dehors des journées du patrimoine, ce monument peu connu à Biarritz nous ouvre ses portes. Ce rendez-vous inédit et privilégié sera l’occasion de découvrir, dans les jardins comme les réceptions, cette villa surprenante.

Départ 10h : lieu de RDV donné sur inscription. Durée : 2h

