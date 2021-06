Visite « La vie secrète du parc animalier » Fougerolles-Saint-Valbert, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Fougerolles-Saint-Valbert.

Visite « La vie secrète du parc animalier » 2021-07-09 – 2021-07-09 Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Lieu-dit Les Granges

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

0 0 EUR Notre animateur vous fera entrer dans la vie intime de nos pensionnaires. Vous saurez ainsi reconnaître chaque espèce, son milieu de vie, son mode de vie à l’état sauvage… Ponctuée d’anecdotes, cette balade vous permettra de découvrir au plus près le parc et ses animaux qui n’auront plus de secret pour vous.

Livret à compléter pour les enfants.

RDV à 15h, à l’entrée du parc côté Blanzey (Fougerolles).

Durée : 1h30.

Tarif : 5€ / personne (gratuit moins de 5 ans), famille : 12€.

Réservation au 03 84 40 06 41.

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr +33 3 84 40 06 41

dernière mise à jour : 2021-06-17 par