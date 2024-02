Visite « La vie des civils pendant la bataille de Caen » Hôtel de ville de Caen Caen, mardi 27 février 2024.

Visite « La vie des civils pendant la bataille de Caen » Hôtel de ville de Caen Caen Calvados

Nous vous proposons une visite à deux voix pour évoquer la vie des civils pendant la bataille de Caen. Des portraits d’hommes et de femmes ayant contribué à l’organisation de la vie quotidienne pendant l’été 1944 seront mis à l’honneur. Nous rendrons aussi hommage à quelques Résistants caennais Pierre Bouchard, Henri Brunet et Camille Blaisot.

Oïhana Marie et Corinne Joimel, Guides conférencières

Visite offerte par la Fédération des Guides de Normandie, avec le soutien de la Région Normandie, dans le cadre de l’opération 80 visites offertes aux normands .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:30:00

fin : 2024-02-27

Hôtel de ville de Caen Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie

L’événement Visite « La vie des civils pendant la bataille de Caen » Caen a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Caen la Mer