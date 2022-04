VISITE : LA NATURE DES BORDS DE CHEMINS DANS LA VALLÉE DE LA CHÉE Les Hauts-de-Chée, 14 mai 2022, Les Hauts-de-Chée.

2022-05-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-14

Les Hauts-de-Chée Meuse Les Hauts-de-Chée

Chaussez vos souliers et venez découvrir la faune et la flore bordant un joli sentier à Condé-en-Barrois avec Meuse Nature Environnement. Nous observerons les fleurs nouvelles, arborant leurs plus belles couleurs et les petits habitants qui y trouvent couverts et logis.

À vos jumelles, de nombreux oiseaux croiseront notre chemin, nous discuterons de leurs habitudes et avec un peu de chance, quelques mammifères croiseront notre route ! Prévoir des chaussures de marche et si possible une paire de jumelles.

contact@meusenature.fr +33 3 29 76 13 14

