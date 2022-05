VISITE – LA MÉTÉO ESTIVALE DU PALUDIER, 29 juin 2022, .

VISITE – LA MÉTÉO ESTIVALE DU PALUDIER

2022-06-29 10:30:00 – 2022-06-29 13:00:00

On s’approche du solstice d’été. La météo va déterminer la récolte des paludiers. Il est bon de savoir analyser le ciel : connaître les vents et interpréter les nuages pour pouvoir récolter du sel.

Réservé aux bons marcheurs et aux enfants de + de 12 ans.

