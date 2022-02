Visite « La météo du paludier au printemps » Terre de Sel, 9 mars 2022, Guérande.

Visite « La météo du paludier au printemps »

du mercredi 9 mars au samedi 12 mars à Terre de Sel

C’est l’équinoxe, on passe de l’hiver au printemps. Observation des nuages et des vents pour interpréter la météo à venir comme le font les paludiers depuis des siècles. Bons marcheurs et enfants de + de 12 ans

Public

Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T10:30:00 2022-03-09T13:00:00;2022-03-12T10:30:00 2022-03-12T13:00:00