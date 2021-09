Guérande Terre de Sel Guérande, Loire-Atlantique Visite “La météo automnale du paludier” Terre de Sel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Visite “La météo automnale du paludier” Terre de Sel, 14 octobre 2021, Guérande. Visite “La météo automnale du paludier”

Terre de Sel, le jeudi 14 octobre à 10:30

La saison du sel est terminée mais la météo reste importante pour mener à bien les travaux d’hiver. Pour les bons marcheurs et enfants de plus de 7 ans.

Public

La saison du sel est terminée mais la météo reste importante pour mener à bien les travaux d’hiver. Pour les bons marcheurs et enfants de plus de 7 ans. Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T10:30:00 2021-10-14T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Terre de Sel Adresse Pradel 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Terre de Sel Guérande