Visite la journée de l’Ours ————————— Suivons Martin, l’ours du muséum. Accompagnons-le lors de sa journée : aidons-le à trouver un bon repas, à rencontrer ses nombreux amis et enfin à trouver un bon nid douillet. Quelle journée bien remplie ! **Sur inscription à l’accueil, dans la limite des places disponibles.** **Cette visite est accessible au public en situation de handicap mental, cognitif et psychique.** Inscription uniquement pour les publics en situation de handicap [museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr) _Crédit photo : © Christian Nitard_

Entrée libre

A partir de 3 ans, dans le cadre de la saison Naturez-vous ! Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2022-02-22T10:30:00 2022-02-22T11:00:00

