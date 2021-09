Dijon Musée des Beaux-Arts Côte-d'Or, Dijon VISITE La Guerre de Troie Musée des Beaux-Arts Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

VISITE La Guerre de Troie Musée des Beaux-Arts, 18 septembre 2021, Dijon. VISITE La Guerre de Troie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Beaux-Arts

Le mythe de la pomme d’or, à la base de l’enlèvement d’Hélène ; puis la colère d’Artémis qui bloqua la flotte grecque, conduisant au sacrifice d’Iphigénie. **À noter :** Durée 20 min, rendez-vous salle 21 Visites à 16h30, 17h15 et 18h00 le samedi, visites à 14h00 et 14h45 le dimanche Venez découvrir deux épisodes de la légendaire Guerre de Troie à travers deux toiles du XVIIe siècle ! Musée des Beaux-Arts Palais des Ducs et des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Adresse Palais des Ducs et des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Musée des Beaux-Arts Dijon