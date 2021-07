Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Visite : la forêt des 5 sens au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône 0 0 EUR Venez découvrir la forêt de manière originale à travers 5 ateliers ludiques qui mettront vos sens à rude épreuve : recherche d’éléments naturels, reconnaissance de chants et de cris d’animaux, dégustation de plantes sauvages, fabrication d’un parfum nature, jeux tactiles et plein d’autres choses…

RDV à 15h au chalet d’accueil situé au centre du parc (pour s’y rendre, emprunter l’entrée Blanzey accessible à partir du centre de Fougerolles. Compter 15 min à pieds pour se rendre au chalet depuis l’entrée).

Tarif : 5€ / personne (gratuit moins de 5 ans), famille : 12 €.

dernière mise à jour : 2021-06-17

Détails Autres Lieu Fougerolles-Saint-Valbert Adresse Parc animalier de Fougerolles Saint-Valbert Les Granges Ville Fougerolles-Saint-Valbert